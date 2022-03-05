مقتل واصابة 30 شخصا في قصف روسي على مدينة “تشيرنيهيف” الأوكرانية

2022/03/05 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

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قتل وأصيب نحو 30 شخصاً ،اليوم السبت، بقصف روسي في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن “17 شخصا قتلوا وأصيب 13 آخرين في قصف روسي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية”.

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