2022/03/05 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الروسية: تفجير مبنى سكني في ماريوبول واحتمال وجود العشرات تحت الأنقاض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: تفجير مبنى سكني في ماريوبول واحتمال وجود العشرات تحت الأنقاض) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: تفجير مبنى سكني في ماريوبول واحتمال وجود العشرات تحت الأنقاض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).