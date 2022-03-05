الصحة العراقية تسجل انخفاضا بوفيات واصابات كورونا اليومية

2022/03/05 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وسجلت الوزارة، 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1346 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 5008”.

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