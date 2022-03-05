حول الحرب الروسية الأوكرانية - عذري مازغ

2022/03/05 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ "أنت"، "أنتم" ضمائر للمخاطب، هكذا تعريفها في القواعد النحوية، في الحقيقة تصبح في الجدالات العامة في المنتديات الإفتراضية ضميري توريط واحتواء وتحويل موضوع الجدل إلى موضوع شخصي، هذا التوظيف تتسم به نقاشات الشعوب المتخلفة، فالفرد فيها ينتقل من مضمون فكرة ليجد لها عشا في مخك ومن ثم تصبح ذاتية ليسهل على الآخر نهشك، صحيح أن الموقف من قضية معينة هو موقف ذاتي هو خلاصاتك واستنتاجاتك، لكن مع ذلك تبقى الفكرة ......





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