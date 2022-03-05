وصول وفد قضائي عراقي إلى لبنان

2022/03/05 | 16:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وصل وفد قضائي عراقي، اليوم السبت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوفد ضم رئيس الادعاء العام نجم عبدالله، وعضو المحكمة الاتحادية العليا حيدر علي نوري، ورئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب".

وأضاف، أن "الوفد التقى وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان سهيل نديم عبود، وعددا من القضاة في لبنان، وسلمهم المبلغ الذي تبرع به القضاة في العراق لزملائهم القضاة في لبنان تضامنا معهم لتجاوز الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق".

وأعرب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان، عن شكرهما لهذه المبادرة الاخوية التي تعبر عن عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين".

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