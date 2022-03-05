الأمم المتحدة: أوروبا تشهد أسرع أزمة لاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

2022/03/05 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فيليبو جراندي، السبت، أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 مليون في الوقت الراهن.

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