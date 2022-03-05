مواطنو ديالى يؤكدون استلامهم لمفردات السلة الغذائية.. فيديو

2022/03/05 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد عدد من المواطنين، اليوم الاحد، استلامهم لمفردات السلة الغذائية التي وزعتها وزارة التجارة.

وأشاد المواطنين في حديث لـ(بغداد اليوم): بـ"نوعية وجودة المواد الموزعة من قبل وزارة التجارة في السلة الغذائية"، مطالبين بـ"استمرارها كونها دعمت أصحاب الدخل المحدود".

وفي وقت سابق وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة التجارة، بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.

وشمل التوجيه، تأكيد الاهتمام بمفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائيىة ومراقبة توزيعها.

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