الموجة الرابعة في العراق بأدنى مستوياتها وعلى وشك الانتهاء.. نسبة الاصابات 4% فقط بعد وصولها لـ25% مع ذروة الموجة

2022/03/05 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تقترب الموجة الرابعة لفيروس كورونا في العراق، من الانتهاء تمامًا، ليعود منحنى الاصابات على ماكان عليه قبل دخول الموجة الرابعة.حيث سجلت وزارة الصحة 397 اصابة فقط باجراء 9887 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 4% فقط، في انخفاض من ذروة الموجة الرابعة التي بلغت 25% خلال الاسابيع […]

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