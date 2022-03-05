العراق يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في باكستان

2022/03/05 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجيَّة، اليوم السبت،

عن إدانتها للهجوم الإرهابيّ الذي

استهدف مسجد كوتشه رسالدار في مدينة

بيشاور الباكستانيّة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تعزي أسر الضحايا

وت

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