الخارجية تدين تفجير كراتشي الارهابي

2022/03/05 | 16:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر الهجوم عن مقتل 57 شخصا وإصابة قرابة 200.

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