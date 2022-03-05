2022/03/05 | 16:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TSOoJSj_St4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا في اربيل: الديمقراطي متمسك حتى الان بمرشحه ريبر أحمد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا في اربيل: الديمقراطي متمسك حتى الان بمرشحه ريبر أحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).