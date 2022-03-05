شاهد.. مراسلة CNN توقف البث المباشر لتساعد مسنين يتم إجلاؤهم من كييف

2022/03/05 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت مراسلة CNN كلاريسا وارد بثها من كييف مؤقتا حتى تقدم المساعدة لبعض من كبار السن في العبور خلال إجلائهم من العاصمة الأوكرانية، مع اقتراب القوات الروسية.

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