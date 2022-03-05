2022/03/05 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اثارت فرق البلدية، اليوم الجمعة، غضب المواطنين، بعد قيامها بحرق نفايات وسط أحياء مندلي شرقي محافظة ديالى فيما أعرب المواطنون، خلال حديثهم لـ “ايرث نيوز”، عن امتعاضهم من هذه الخطوة، والتي حذروا من تداعياتها على صحة المواطنين، لا سيما وانا ستؤدي الى تلوث بيئي وضرر صحي على الناس والمرضى خصوصاً.ووصف المواطنون، ما […]

ظهرت المقالة حرق النفايات تثير غضب المواطنين في ديالى..



وتحذيرات من تداعياتها أولاً على ايرث نيوز.

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