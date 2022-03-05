2022/03/05 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني همداد شاهين، السبت، الأحزاب في إقليم كردستان بتبديد الثروات والسيطرة على المقدرات ، مشيرا الى انها لا يهمها سوى السرقات.وقال شاهين في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “المواطن الكردي يعيش أزمات عديدة نتيجة عدم اكتراث أحزاب السلطة الفاسدة بما يعانيه الشعب”.وأضاف أنه “من المعيب تنافس أحزاب السلطة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيل الجديد: الأحزاب الفاسدة في كردستان لا يهمها سوى السرقات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيل الجديد: الأحزاب الفاسدة في كردستان لا يهمها سوى السرقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).