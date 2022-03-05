2022/03/05 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير المالية: مشروع قانون دعم الفقراء سيقدم لمجلس الوزراء » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:43

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