وسائل إعلام تنشر فيديو لـ

2022/03/05 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، لقطات فيديو تظهر ما قالت إنه "أسر طيار روسي" بعد إسقاط طائرته.

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