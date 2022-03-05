حريق في الشورجة

2022/03/05 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، بنشوب حريق في سوق الشورجة وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "حريق كبير نشب في بناية تجارية بشارع النهر بسوق الشورجة وسط بغداد".

وأضافت ان "فرق الدفاع المدني باشرت بإخماد الحريق".

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