دولة القانون عن التحالف الثلاثي: توافق سياسي وليس أغلبية

2022/03/05 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، السبت، دخول الكتلة الصدرية مع الكرد والسنة في تحالف واحد صنع منه تحالفا توافقيا وليس أغلبية، فيما أشار إلى أن الأغلبية مستنبطة من التوافقية.وقال المالكي لوكالة / المعلومة /، إن “جميع الخلافات الحاصلة داخل التحالف الثلاثي كصراع البيت الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية او […]

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