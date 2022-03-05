تعرف على أسرع لاعب في العالم خلال 2022

2022/03/05 | 17:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

برزت الكثير من اسماء لاعبي كرة القدم ضمن قائمة اسرع لاعب في العالم لكرة القدم 2022م ، لامتلاكهم المهارات القياسية العالية في ارض الملعب ، والسرعة العالية في المواجهات الكروية.

وقد استطاع اللاعب الكندي الفونسو ديفيز الذي يلعب ضمن نادي بايرن ميونخ، من الحصول على المرتبة الاولى كاسرع لاعب كرة في العالم 2022م، وتبلغ سرعة الفونسو الكندي اكثر من 36 كيلو متر في الساعة، مما شبهه البعض بالطائرة البفارية في سرعتها، واستطاع الحصول علي نتيجة تصويت 810 من اللجنة العامة العالمية لكرة القدم الرياضية، متجاوزا بسرعته اللاعب المغربي اشرف، فيما صرحت صحيفة فرنسية ان اللاعب الفرنسي كيليان هو اسرع لاعب في العالم مستندة علي عدة مصادر في اخبارها ، اللاعي الذي اظهر اداء قوي وسرعة عالية في الملعب.

اسرع عشرة لاعبين في العالم 2022

تتضمن قائمة اسرع عشرة لاعبين في العالم 2022م ، لكرة القدم الرياضية مجموعة من النجوم الشهيرة والبارزة ضمن مختلف الاندية الكروية في العالم ، وهم : اللاعب كومان ، اللاعب المصري محمد صلاح ، اللاعب ليروي ساني ، اللاعب اداما تراوري ، اللاعب اوباميانغ ، اللاعب والتر ، اللاعب كيليان مبابي الفرنسي ، اللاعب دورتيموند من بلوروسيا ، اللاعب المغربي اشرف حكيمي الذي يلعب قي نادي باريس سان جرمان ، وياتي في المقام الاول اللاعب الفونسو ديفيز الذي يحمل الجنسية الكندية ، والذي يلعب ضمن فريق بايرن ميونخ لكرة القدم .

من هو اللاعب الفونسو ديفيز ويكيبيديا

الفونسو بويل ديفيذ ولد في مخيم للاجئيين في غانا بتاريخ 2 من شهر نوفمبر في عام 2000م ، يبلغ من العمر 21 عام ، يبلغ من الطول 183 سم ، يلعب كظهير ايسر في نادي بايرن ميونخ ، يلعب الفونسو في الدرجة الاولي من الدوري الالماني ، اضافة للمنتخب الكندي ، يعتبر الكندي الفونسو بويل اول لاعب من العقد العشرين الذي يلعب ضمن المنتخب الامريكي لكرة القدم ، حصل الفونسو ديفيذ علي لقب افضل لاعب لكرة القدم في الدوري الالماني في عام 2019 ، انتقل للعب ضمن نادي بايرن ميونيغ في عام 2019م ، بمبلغ قياسي وينتهي العقد مع اللاعب الفونسو لنادي الباير في عام 2023م .

المسيرة الفنية للاعب الفونسو ديفيذ

استطاع النجم الكندي ديفيذ من تحقيق العديد من الانجازات الكروية ، بالرغم من صغر سنه فيبلغ واحد وعشرون عام فقط ، فقد اصبح اصغر لاعب كرة قدم يشارك في المنتخب الدولي الكندي في عام 2017م ، واصغر لاعب كرة قدم يسجل هدف في كاس الكونكاف الذهبية ، ويعتبر اول لاعب رياضي من الالفية الجديدة يشارك في البطولات الدولية الكبري لكرة القدم ، وحاز علي لقب اسرع لاعب كرة قدم في العالم للعام الحالي 2022م ، من ضمن قائمة تضم اشهر اللاعبين براعة وسرعة في العالم .

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