مسؤولون أوكرانيون: إسقاط طائرة روسية في ضواحي مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا

2022/03/05 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن طائرة روسية أُسقطت على أطراف مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، والتي شهدت قتالًا عنيفًا منذ ما يقرب من أسبوع.

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