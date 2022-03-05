بوتين يصف إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا بالقرار الصعب

2022/03/05 | 17:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان "قرارا صعباً".

وأضاف في تصريح خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين، أن "الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا"، مشيراً إلى أن "العقوبات المفروضة على روسيا تشبه حالة إعلان الحرب".

وتابع: "ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف الناتو"، لافتاً إلى أن "سلطات كييف استمرت في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي".

وأردف بالقول: "وضعنا قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا"، محذراً من أن "فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا".

وأكمل: "لا شك عندي في أن الجيش الروسي سيحقق كافة أهدافه"، مؤكداً أن "كل شيء يمضي كما هو مخطط له في أوكرانيا".

وأوضح، أنه "لا يوجد سبب حتى الآن لإعلان الأحكام العرفية في روسيا"، لم نستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية".

وأضاف: "نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها"، مشيراً إلى أن "روسيا "واجهت تهديدا حقيقيا".

وبشأن المفاوضات التي بدأت مع كييف قبل أيام، قال بوتين: "طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد".

وفي السياق ذاته، قال بوتين إن "النازيين الجدد"، في إشارة إلى القوات الأوكرانية، يمنعون المدنيين من مغادرة مدن في أوكرانيا، مؤكداً أن "هناك جهات تستخدم الطلاب الأجانب رهائن".

ونوه إلى ان "روسيا على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

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