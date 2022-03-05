الاتحاد: البرلمان صوت على قرار غير قانوني بجلسة اليوم

2022/03/05 | 17:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية..اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو ، السبت ، أن مجلس النواب صوت على قرار غير دستوري بفتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال خوشناو في حديث لوكالة /المعلومة /، إن ” ما حصل اليوم هو قرار تشريعي يخالف قرار المحكمة الاتحادية لسنة 2018″.وأضاف أنه “كان على مجلس […]

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