قوة من الجيش تقتحم منطقة حلوان شمال شرق ديالى

2022/03/05 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني في ديالى، اليوم السبت، باقتحام قوة قتالية من الجيش منطقة حلوان شمال شرق المحافظة لتعقب اهداف داعشية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة قتالية من الفرقة الاولى للجيش العراقي اقتحمت منطقة حلوان ضمن زور نهر الوند اقصى شمال شرق ديالى في عملية مباغتة لتعقب 3 اهداف داعشية وفق المنظور الاستخباري".

واضاف المصدر، ان "العملية اثمرت عن ضبط مواد متفجرة وذخائر بالإضافة الى عبوات ناسفة جديدة تسمى بـ الكاشية"، مشيرا الى ان "تلك العبوات عبارة عن صفيحة متفجرة تشكل اشبه بكمائن للمفارز الراجلة والدوريات الامنية".

واشار الى ان" المواد المتفجرة تم معالجتها من قبل فريق الهندسة العسكرية دون اي اصابات بشرية".

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