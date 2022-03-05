موازنة 2022 تشابه شقيقتها.. صدمة جديدة للعراقيين تخص وضعهم المالي - عاجل

2022/03/05 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو مجلس النواب عقيل الفتلاوي، اليوم السبت، أن اقرار موازنة العام 2022 ستتأخر كثيراً.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن اقرار الموازنة الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة ونظراً للانسداد السياسي الحاصل فان تشكيل الحكومة سيتأخر كثيراً وهذا يعني تأخير اقرار الموازنة".

وأضاف، أن "معاناة الشعب العراقي كبيرة جداً بسبب التجاذبات السياسية التي لا تبدو هنالك اي بوادر لانفراج هذه الأزمة السياسية".

وبين الفتلاوي، أن "المواطن العراقي وضع ثقته في بعض الكتل السياسية التي جعلت اخر همها مصلحة الشعب وقوت المواطن".

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