تحسين التقاعد والتموينية والحماية الاجتماعية.. المالية تقترح مشروع قانون لتخفيف آثار الأزمة

2022/03/05 | 17:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، أن مشروع قانون دعم الفقراء سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان أنه “بعد جلسة مجلس النواب التي عقدت الاثنين الماضي، قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي مقترحا رسميا لأعضاء المجلس، يتضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء في الأزمة المالية العالمية الحالية”، مبينا أن “مشروع القانون يهدف لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية”.

وأضاف، أن “المقترح تضمن ايضا تخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء”.وقال وزير المالية، بحسب البيان، إن “مشروع القانون سيقدم من خلال السياقات الرسمية لمجلس الوزراء خلال الايام المقبلة”.وعبر عن أمله بتمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب، لتحقيق اهداف دعم الشرائح الاكثر فقراً وانعاش الوضع الاقتصادي”.

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