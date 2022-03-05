بلينكن يتعهد بتقديم مزيد من المساعدات للاجئين الأوكرانيين

2022/03/05 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ،اليوم السبت، ببولندا التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي، وأعلن أن واشنطن تنوي تخصيص 2,75 مليار دولار إضافية للاستجابة الى الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب.

واشار عقب اجتماعه وزير الخارجية زبينيو راو، في رجيشو قرب الحدود الأوكرانية إلى “أن الشعب البولندي يدرك أهمية الدفاع عن الحرية”.

وأكد بلينكن “أن بولندا تقوم بعمل مهم استجابة لهذه الأزمة”.

وأضاف أن البيت الأبيض يسعى للحصول على 2,75 مليار دولار لتقديم الدعم إلى الأشخاص الفارين من أوكرانيا والدول التي استضافتهم، منذ الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

واكد راو الذي تحدث إلى جانب وزير الخارجية الأميركي أن أبواب بولندا ستظل مفتوحة لأي شخص يفر من الغزو الروسي.

ووصل بلينكين إلى بولندا السبت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد بشأن التعاون الدفاعي والمساعدات الإنسانية.

هذا وفر أكثر من 780 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الغزو.

المصدر: AFP

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