2022/03/05 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة المالية العراقية ،اليوم السبت، أن مشروع قانون دعم الفقراء سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وذكر بيان للوزارة، أنه “بعد جلسة مجلس النواب التي عقدت الاثنين الماضي، قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي مقترحا رسميا لأعضاء المجلس، يتضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء في الأزمة المالية العالمية الحالية”، مبينا أن “مشروع القانون يهدف لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية”، وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء.

وقال وزير المالية علي علاوي، بحسب ما ذكر البيان، إن “مشروع القانون سيقدم من خلال السياقات الرسمية لمجلس الوزراء خلال الايام المقبلة”.

وعبر وزير المالية عن أمله بتمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب، لتحقيق اهداف دعم الشرائح الاكثر فقراً وانعاش الوضع الاقتصادي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: مشروع قانون دعم الفقراء سيقدم لمجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: مشروع قانون دعم الفقراء سيقدم لمجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).