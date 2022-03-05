بوتين يدخل أوكرانيا صباحا ويشعل الحرب ليلا.. كيف فعلها؟

2022/03/05 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تفاصيل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد اكتشاف موقع استخباري غربي لخدعة التوقيت الزمني الذي وقع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم استقلال دونيتسك ولوغانسك ، فضحت ساعات اليد أمر الخطة الروسية في شن الحرب التي باتت حديث العالم اليوم ومثار اهتمامه

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