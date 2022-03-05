صادقون: عدم امتثال المركز والإقليم لقرارات الاتحادية ينذر بكارثة

2022/03/05 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أعتبرت كتلة الصادقون النيابية، السبت، عدم امتثال حكومتي المركز والإقليم لقرار المحكمة الاتحادية بشأن حل لجنة أبو رغيف وقانون النفط والغاز ينذر بكارثة كبيرة تهدد سيادة القانون وهيبة القضاء.وقالت النائبة عن الكتلة سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة / المعلومة/، إنه “على الحكومة المركزية الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية وإصدار قرار بحل لجنة أبو […]

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