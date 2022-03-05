"تخيّل السلام".. رسالة تضامن مع أوكرانيا تضيء أشهر ساحات العالم

2022/03/05 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- -تستعين الفنانة اليابانية والناشطة يوكو أونو بشاشات العرض الرقمية الضخمة في جميع أنحاء العالم لنقل رسالة تدعو إلى السلام العالمي.

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