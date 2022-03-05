2022/03/05 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث تيوز/ أكد المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، أهمية مواجهة إلتشي ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة: “سنواجه فريقًا لا يدافع كثيرًا، ويعتمد بشكل كبير على الهجوم، وهو ما يجعلنا نحاول الحفاظ على توازننا”.وأضاف: “في مباراة كامب نو كانت المواجهة معقدة، إلتشي يعتمد على العرضيات، […]

ظهرت المقالة تشافي يعلق على انضمام مبابي وهالاند للدوري الاسباني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشافي يعلق على انضمام مبابي وهالاند للدوري الاسباني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشافي يعلق على انضمام مبابي وهالاند للدوري الاسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).