مركز دراسات: حكومة بدون قوى الإطار لن تدوم

2022/03/05 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر مدير مركز الاتحاد للدراسات الإستراتيجية محمود الهاشمي، السبت، من تشكيل الحكومة الجديدة بدون قوى الإطار التنسيقي ، مشيرا الى انها لن تدوم أكثر من ستة أشهر.وقال الهاشمي لوكالة / المعلومة /، إن “جهات داخلية وخارجية تحاول إقصاء قوى الإطار التنسيقي من معادلة الحكومة الجديدة رغم علمها بأهمية وثقة الأحزاب المنضوية تحت […]

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