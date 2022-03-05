شاهد بالفيديو.. البرلمان العراقي يحسم ملف الترشح لرئاسة الجمهورية .. تفاصيل الجلسة

2022/03/05 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SVmuy-C7_qQ

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