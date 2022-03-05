2022/03/05 | 18:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j6w3iHjy7b4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديربي كركوك السلوي.. نادي غاز الشمال يتغلب علی نفط الشمال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديربي كركوك السلوي.. نادي غاز الشمال يتغلب علی نفط الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).