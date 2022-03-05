من العهد الملكي الى حكم البعث.. جلوخان من اقدم معلمي كربلاء (تقرير مصور)

2022/03/05 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلس امامنا بسنينه الثمانية والثمانين

شامخا يرتدي بدلة رجالية راقية كما تعود

ان يرتديها ايام كان معلما في مدارس

كربلاء وتوج رأسه بالسدارة التي كانت

عنوانا للزي الرجالي في العقود

الماضية، وجمع بين التجا

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