محافظة عراقية تعلن انخفاض منسوب المياه إلى مستوى

2022/03/05 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية ماء محافظة كركوك، اليوم

السبت، انخفاض منسوب المياه إلى مستوى

"حرج"، داعية السكان الى ترشيد استهلاك

المياه لضمان وصولها الى احياء

المحافظة كافة.

وقالت المديرية في بيان، إن "منسوب

الماء ال

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