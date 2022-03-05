الحلبوسي يؤكد لوفد كردي ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية

2022/03/05 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،

اليوم السبت، ضرورة استكمال

الاستحقاقات الدستورية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "استقبل اليوم

السبت، وفد الحزب الديمقراطي

الكردستا

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