القوات الأميركية تُخرج رتلا من ريف الحسكة الى العراق

2022/03/05 | 18:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الارتال الامريكية غالبا ما تنتقل بين العراق وسوريا.

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