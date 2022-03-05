مدرب الطلبة يدعو نجوم الانيق السابقين للعودة الى النادي

2022/03/05 | 18:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وجه مدرب نادي الطلبة حيدر ابو عجة، دعوة الى نجوم الانيق السابقين للعودة الى النادي مجدداً.وقال ابو عجة في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “وسائل الاعلام دائماً ما تسألني عن سبب لوم اللاعبين السابقين للنادي واود ان اوضح بان السبب في ذلك هو حبي لهم ورغبتي بتواجدهم في النادي”.واضاف ان “النجوم […]

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