مخاوف بشأن وضع أكبر محطة طاقة نووية بعد استيلاء روسيا عليها في أوكرانيا

2022/03/05 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت هناك مخاوف عميققة بشأن مستقبل محطة الطاقة النووية التي استولت عليها القوات الروسية، حيث حصلت CNN على هذا الفيديو الاستثنائي لأشخاص في مركز التحكم يرسلون نداءات إلى القوات الروسية المهاجمة لوقف هجومها على المحطة.

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