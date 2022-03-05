روسيا تستدعي السفير الأمريكي في موسكو

2022/03/05 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، السفير الأمريكي لدى موسكو، وسلمته مذكرة احتجاج على “التصريحات الاستفزازية والعدوانية للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام”.وحذرت الوزارة السفير الأمريكي من أن تصريحات غراهام “تمثل هجوما يعتبره القانون الجنائي الروسي تعديا على حياة رجل الدولة وتترتب عليه عواقب وخيمة، بما في ذلك المقاضاة”.وكانت وكالة “فرانس برس” ذكرت […]

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