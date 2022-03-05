الدوبرداني: سنعمل على محاسبة المتسببين بمعاناة أهالي نينوى

2022/03/05 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني ،اليوم السبت، بمحاسبة المقصرين والمتسببين بالمعاناة لأهالي المحافظة.

وقال الدوبرداني في بيان انه سيحرص على محاسبة المقصرين والمتخاذلين في إنهاء معاناة اهالي نينوى على وفق الدستور والقانون وضمن عمل البرلمان الرقابي لأن الحكومة المحلية في المحافظة عجزت عن وضع حد للأزمات التي تحاصر الاهالي.

وأضاف ان أزمات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية تتوالى على نينوى منذ سنوات مما يوجب على الجميع الوقوف على أسبابها وملاحقة ومحاسبة المتسببين بها.

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