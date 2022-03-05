اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المشاهد في ماريوبول “مفجعة”

2022/03/05 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،اليوم السبت، الوضع في ماريوبول بأنه “مفجع” حيث أرجئت عملية إجلاء السكان، داعية الأطراف إلى حماية المدنيين في أوكرانيا، سواء كان هناك ممر إنساني أم لا.

وقالت اللجنة في بيان “نحن نعلم أن عمليات إجلاء السكان عبر ممر آمن من ماريوبول وفولنوفاخا لن تبدأ اليوم.



نحن نواصل العمل مع الأطراف بشأن المرور الآمن للمدنيين من المدن المختلفة المتأثرة بالنزاع”.

وأضافت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف “المشاهد اليوم في ماريوبول وفي مدن أخرى مفجعة”.

وتابعت المنظمة الدولية “سواء أنشئت ممرات إنسانية في الأيام المقبلة أم لا، على الأطراف الاستمرار في حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأعربت اللجنة الدولية أنها مستعدة للمساعدة في تسهيل المرور الآمن للمدنيين بصفتها وسيطا إنسانيا محايدا وغير متحيز، “بمجرد توصل الأطراف إلى اتفاق تكون شروطه إنسانية بحتة”.

المصدر: AFP

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