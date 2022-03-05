2022/03/05 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان اون لاين اقيمت اليوم السبت في مقهى الشابندر ببغداد وقفة استذكارية لشهداء التفجير الارهابي الذي ضرب شارع المتنبي في الذكرى الخامسة عشرة للحدث .ورحب الخشالي والد الشهداء الخمسة وصاحب مقهى الشابندر بالحاضرين، وعرض فيلم بالمناسبة ، والقت الشاعرة امل الجبوري كلمة وقصيدة بالمناسبة اشادت بهما بحيوية العراق وثقافته وروح التسامح.وكذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة استذكار في مقهى الشابندر ببغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة استذكار في مقهى الشابندر ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).