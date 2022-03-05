العراق.. بعد إعاد فتح باب الترشيح.. تصريح للديمقراطي الكردستاني يخص مرشحهم ريبر أحمد - عاجل

2022/03/05 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، السبت، أنه سيتم تقديم ريبر أحمد مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد فتح الترشيح للمنصب بشكل رسمي من خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم سنقدم مرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد".وأضاف أنه "لايوجد أي بديل كما أن الأنباء التي تفيد بحصول اتفاق على مرشح توافقي هي غير صحيحة، ومرشحنا يحظى بمقبولية ودعم قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل كامل".

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