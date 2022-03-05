أجريت عملية بالسليمانية.. (بغداد اليوم) تتحرى حالة النائبة ناهدة الدايني بعد شائعة وفاتها

2022/03/05 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تحرت (بغداد اليوم)، اليوم السبت، عن حالة النائبة ناهدة الدايني بعد شائعة وفاتها.وقالت الدايني في حديثها لـ(بغداد اليوم ) إنها "أجريت قبل أيام عملية جراحية لتبديل (مفصل) بمدينة السليمانية وقد أتمت العملية وتحسنت صحتي وعدت إلى مجلس النواب وحضرت الجلسة التي عقدت لغرض فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية"، مطمئنة الجميع "وضعي الصحي بحالة جيدة".

هذا ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده عن وفاة النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني .

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