2022/03/05 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح مواطن كردي يقوم بازالة اسماء ذويه من نصب للشهداء في قضاء رانيا بمحافظة السليمانية بسبب "استغلالهم والتجارة بدمائهم من قبل حكومة الاقليم في اربيل "، حسب تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات تتاجر بدمائهم.. مواطن كردي يزيل أسماء شهداء من أقربائه بنصب في السليمانية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات تتاجر بدمائهم.. مواطن كردي يزيل أسماء شهداء من أقربائه بنصب في السليمانية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).