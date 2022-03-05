2022/03/05 | 18:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..شخص اللاعب السابق والمحلل الحالي صفوان عبد الغني، الخلل الحاصل بأداء نادي الزوراء.وقال عبد الغني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “المدرب أيوب اوديشو اخطأ باعتماد اسلوب جديد كلياً عن سلفه حيدر عبد الامير، حيث كان يتوجب عليه الاستمرار على ذات النهج”.وبين ان “اوديشو غير مراكز عدد من اللاعبين وهذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب سابق يشخص الخلل في نادي الزوراء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب سابق يشخص الخلل في نادي الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).