2022/03/05 | 18:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AyoBczHOZcY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحضور مئتين وخمسة وستين نائباً.. البرلمان يصوت على فتحِ باب الترشحِ لمنصب رئيس الجمهورية في نشرة ال6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحضور مئتين وخمسة وستين نائباً.. البرلمان يصوت على فتحِ باب الترشحِ لمنصب رئيس الجمهورية في نشرة ال6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).