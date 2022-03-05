نائب عن جلسة اليوم للبرلمان: عُقدت إرضاءً لمسعود بارزاني

2022/03/05 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب عن كتلة الصادقون النيابية، علي تركي الجمالي، اليوم السبت، على جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما اعتبر انها جاءت لإرضاء رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.وقال الجمالي ، في تغريدة له عبر “تويتر”، تابعتها “ايرث نيوز”: “اعتقد جلسة اليوم كانت اسرع جلسة وستدخل موسوعة […]

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